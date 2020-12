Energia: entra in funzione oggi la sezione serba del Turkish Stream (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Vucic, al termine dell'incontro avuto il 15 dicembre a Belgrado con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, ha precisato che la Serbia si comporterà in linea con i propri interessi per quanto riguarda la diversificazione delle fonti energetiche. "Quando abbiamo chiesto dov'è un gas meno costoso di quello russo non siamo riusciti ad ottenere risposta", ha detto il capo dello Stato serbo aggiungendo che la Serbia "ha costruito il proprio gasdotto" e non ha "nessun problema" con il gas russo. "Rinunciare all'acquisto del gas russo e dire alla gente 'adesso pagherete il racket per avere un gas più costoso': non sono né stupido né pronto a fare questo. Noi costruiamo il nostro gasdotto, non verrà mica qualcuno a proibirci di riempire i tubi nel nostro Paese. E pagare un racket a chicchessia nel mondo, questo non lo farò fino a che sono vivo", ha dichiarato Vucic. (segue) (Seb)