Energia: entra in funzione oggi la sezione serba del Turkish Stream (5)

- Il nome Balkan Stream per il tratto balcanico del Turkish Stream è stato proposto dal primo ministro bulgaro Borisov. Il Turkish Stream, che va a sostituire il precedente progetto denominato South Stream, si estende lungo il fondo del Mar Nero dalla Russia alle coste della Turchia. Esiste inoltre una sezione di transito terrestre per il trasporto del gas verso Grecia, Bulgaria, Macedonia del Nord. Il collegamento con la Serbia servirà nelle intenzioni a raggiungere successivamente anche l'Ungheria. Gli Stati Uniti si sono mostrati contrari alla costruzione del Turkish Stream. Lo scorso primo ottobre il segretario aggiunto dell'Ufficio delle risorse energetiche del Dipartimento di Stato Usa, Francis Fannon, ha dichiarato che l'obiettivo degli Stati Uniti non è imporre sanzioni riguardo al progetto di gasdotto Turkish Stream ma di "utilizzare vari mezzi", innanzitutto il dialogo, per "l'attuazione della legge" approvata da Washington nel 2017. (segue) (Seb)