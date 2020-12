Energia: entra in funzione oggi la sezione serba del Turkish Stream (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fannon ha pronunciato la dichiarazione parlando con i giornalisti dopo l'incontro avuto nello stesso giorno a Sofia con il ministro bulgaro dell'Energia, Temenuzka Petkova. Secondo il sito "24Casa", Fannon ha detto che il provvedimento denominato Countering America's adversaries through sanctions act e approvato nel 2017 non obbliga gli Stati Uniti a imporre sanzioni ma a utilizzare vari mezzi per garantire l'attuazione della legge. "Il nostro obiettivo non è imporre sanzioni, ma modificare un determinato comportamento. Pertanto, siamo in procinto di tenere colloqui e continueremo a farlo", ha detto Fannon. Il segretario aggiunto per l'Energia ha replicato così alla domanda su un'eventuale introduzione di sanzioni anche contro la costruzione del Balkan Stream, il braccio del gasdotto destinato a rifornire di gas anche Serbia e Ungheria. Indipendentemente dalla differenza nei nomi dei progetti, ha detto Fannon, Balkan Stream e Turkish Stream sono lo stesso gasdotto. (Seb)