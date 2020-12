Libia: presidente compagnia petrolifera Noc presiede primo incontro su attività Al Sarir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio di amministrazione della National Oil Corporation (Noc), Mustafa Sanallah, ha tenuto ieri la prima riunione per rivedere le attività di Al Sarir Company for Oil Operations dalla sua recente costituzione come società mista tra la Noc e la tedesca Wintershall Company. Lo riferisce un comunicato stampa della Noc citato dal sito libico “al Wasat”. Durante l’incontro, Sanallah ha dato il benvenuto al presidente e ai membri del comitato di gestione della società e ai direttori dei dipartimenti, spiegando che la compagnia opererà nelle aree appaltanti 91 e 107, dopo essere stata acquisita da Wintershall. Le due aree sono state definite in base all'accordo di divisione firmato con la società tedesca, sulla base di un memorandum d'intesa adottato nel 2010, quando la società petrolifera ha avviato le trattative con la società per l'attuazione del memorandum.(Lit)