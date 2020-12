Roma: Raggi, sono tornata all'ex Auditorium Albergotti per vedere come procedono lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tornata all’ex auditorium Albergotti per vedere come procedono i lavori di recupero della struttura che, come ricorderete, è andata a fuoco nel 2016, prima ancora di entrare in funzione". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Siamo nella fase di smantellamento della copertura, quella cupola carbonizzata che si vedeva arrivando da via della Pineta Sacchetti. Ogni trave rimossa, prima di essere smaltita, verrà ispezionata per capire se potrà essere riutilizzata - spiega Raggi -. Siamo intervenuti per recuperare questo edificio e per restituirlo alla collettività. Insieme al Municipio abbiamo avviato un percorso partecipativo per decidere con i cittadini come utilizzare questo spazio: sarà un centro polifunzionale che potrà ospitare attività sportive, didattiche e culturali", conclude la sindaca. (Rer)