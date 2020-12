Brexit: aziende britanniche "non pronte" per nuova burocrazia nelle esportazioni verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aziende ed autotrasportatori britannici hanno riferito di essere "non pronti" alla nuova relazione al ribasso con l'Unione europea che inizierà venerdì in seguito al termine del periodo di transizione della Brexit, previsto appunto per la fine dell'anno. Il problema principale, secondo le due categorie, sarebbe la "montagna di burocrazia" che si dovrà affrontare in seguito all'uscita del Regno Unito dal mercato unico europeo. Diversi rappresentanti delle aziende e degli esportatori infatti hanno riferito che il tempo molto limitato che è stato loro concesso per prepararsi ai cambiamenti concordati con Bruxelles la scorsa settimana potrebbero risultare in significativi episodi di caos e difficoltà ai porti verso l'Ue, e questo potrebbe riflettersi in prezzi più alti per i consumatori. Secondo la Federazione delle piccole imprese, solo una su otto di esse avrebbe completato i preparativi per la fine del periodo di transizione, mentre il principale sindacato degli autotrasportatori ha riferito che sette esportatori su dieci non sarebbero pronti alle nuove procedure doganali. Secondo quanto stimato dagli autotrasportatori, saranno circa 220 milioni i nuovi documenti necessari ogni anno per permettere il commercio con l'Unione europea, conteggio nel quale sono inclusi i nuovi documenti doganali, uno per ogni singola spedizione, che potrebbero diventare diverse migliaia per ogni trasporto effettuato ad esempio da corrieri internazionali. (Rel)