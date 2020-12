Ue-Cina: oggi summit in videoconferenza, attesa firma accordo sugli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà oggi in videoconferenza alle 13 il vertice Ue-Cina. Alla videochiamata parteciperanno la cancelliera tedesca Angela Merkel, in quanto presidente di turno del Consiglio europeo; la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; il presidente del Consiglio europeo Charles Michel; e il presidente cinese Xi Jinping. Durante il vertice potrebbe essere firmato il nuovo accordo sugli investimenti reciproci. L’intesa, secondo gli osservatori più critici, è stata molto affrettata, soprattutto perché esprime un approccio troppo morbido sui diritti dei lavoratori. Per Angela Merkel, tuttavia, è una vittoria strategica che conferma il successo del Consiglio di presidenza tedesco dell'Ue. Fonti diplomatiche dell’Ue affermano che la cancelliera tedesca ha svolto un ruolo cruciale nel finalizzare l'accordo di investimento che ha richiesto più di sette anni di negoziati. L’accordo dovrà ricevere il sostegno politico dei capi di Stato e di governo dei 27 Paesi membri, dei Parlamenti nazionali e dell’Europarlamento prima di entrare effettivamente in vigore, un processo che si dovrebbe protrarre almeno sino all'inizio del 2022. (segue) (Beb)