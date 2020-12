Ue-Cina: oggi summit in videoconferenza, attesa firma accordo sugli investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Commissione europea l'accordo è stato un successo perché non solo aumenta l'accesso al mercato per gli investitori europei in Cina, affrontando il trasferimento di tecnologia, dei sussidi non trasparenti e delle imprese statali, ma impegna anche la Cina a "compiere sforzi continui e sostenuti" ratificare le convenzioni internazionali sul divieto del lavoro forzato. Tuttavia, alcuni paesi dell'Ue come il Belgio e i Paesi Bassi hanno espresso delle perplessità sulla capacità dell'Ue di affrontare le questioni relative ai diritti umani nell'ambito dell'accordo. Altri come la Polonia, invece, si chiedono perché l'Unione non sia “correndo troppo” concludendo un accordo con la Cina senza aspettare l’insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. Dalla squadra di Biden, peraltro, sono già stati espressi diversi timori in merito alla nuova intesa Ue-Cina. (Beb)