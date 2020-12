Libia: esponente Gna, situazione sul campo può influenzare successo accordo con Lna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato militare 5 + 5 sta lavorando continuamente per attivare l'accordo con l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna)sul campo. Lo ha dichiarato Mustafa Ali Yahya membro del comitato militare 5+5 per il Gna. In una nota Yahya ha dichiarato che il comitato sta lavorando per attuare l'accordo prima della fine del periodo specificato, ma le circostanze possono influenzarne la sua attuazione. Secondo Yahya al momento non è possibile stabilire l’evoluzione della situazione sul campo e se vi è un reale rischio di una nuova escalation tra le parti. (Lit)