- Il governo ad interim libico non riconosciuto dell'est ha deciso di nominare temporaneamente il generale di brigata Mohamed Hassan Kamel capo dell'Agenzia per la sicurezza interna. Lo riferisce il sito libico “Al Wasat”. La decisione, che è stata pubblicata dal governo ad interim sulla sua pagina ufficiale Facebook, includeva la rimozione del maggiore generale Khalifa Muhammad Ali Hosni come capo dell'agenzia. (Lib)