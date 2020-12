Libia: Lavrov, forniremo massima assistenza per risolvere i problemi del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è interessata a fornire la massima assistenza alla Libia. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con l’omologo del Governo di accordo nazionale libico, Muhammad Siala. "La Russia è sinceramente interessata a fornire la massima assistenza possibile per risolvere tutti i problemi del Paese. Discuteremo degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale a sostegno dei libici. Le tue valutazioni sui passi che devono essere intrapresi saranno inoltre importanti per noi", ha detto Lavrov all'inizio dei suoi colloqui con Siala a Mosca. "L'incontro di oggi è molto, molto attuale, poiché si svolge in un momento in cui, senza esagerare, si decide il destino del vostro Paese. Il popolo libico sta ora subendo le conseguenze dell'aggressione della Nato e della successiva guerra civile", ha detto Lavrov, secondo cui ora è giunto il momento di lavorare a favore “della riconciliazione nazionale e della costruzione comune di uno Stato stabile e prospero”. (Rum)