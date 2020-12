Covid: Jodar (Pfizer), profilo sicurezza vaccino positivo come quello degli altri già in uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il profilo di sicurezza del vaccino Pfizer/BioNTech contro il Covid-19 è relativamente buono, con una percentuale accettabile di reazioni locali limitate nel tempo e paragonabile ad altri vaccini già in uso. Lo ha affermato Luis Jodar, il direttore generale del reparto medico per i vaccini Pfizer/BioNTech, aggiungendo che sia le autorità sanitarie dei Paesi in cui il vaccino doveva essere introdotto sia Pfizer hanno stabilito sistemi di sorveglianza epidemiologica che consentono l'analisi in tempo reale della sicurezza della somministrazione sia della sua sicurezza a lungo termine. Secondo Jodar la rapidità con cui è stato prodotto rappresenta una "pietra miliare" nella storia della medicina grazie alla stretta collaborazione "senza precedenti" tra istituzioni pubbliche e private. L'entità, la durata e la gravità della pandemia ha portato, infatti, tutti i governi, gli istituti di ricerca e le aziende private a collaborare in modo disinteressato fornendo finanziamenti per lo sviluppo di candidati vaccini, il sequenziamento del genoma del virus e lo sviluppo di protocolli clinici standardizzati. Inoltre, poiché l'incidenza di Covid-19 "è stata e continua ad essere così alta", è stato possibile "accumulare i casi necessari per misurare l'efficacia del vaccino in pochi mesi". In merito alle preoccupazioni per la variante britannica del Covid-19, il direttore medico ha rassicurato "sarebbe molto raro" che mutazioni parziali possano compromette "significativamente" l'efficacia del vaccino, aggiungendo che, ad oggi, è stata trovata una "copertura costante di tutti i ceppi testati". (segue) (Spm)