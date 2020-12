Covid: Jodar (Pfizer), profilo sicurezza vaccino positivo come quello degli altri già in uso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'efficacia e protezione anche delle persone asintomatiche, Jodar ha evidenziato che è "essenziale scoprire" se il vaccino oltre a proteggere i casi lievi e gravi di Covid-19, sarà in grado di offrire protezione alle persone asintomatiche, soprattutto per controllare la trasmissione del virus. A tal fine, ha dichiarato "valuteremo le risposte sierologiche alla proteina N del virus SARS-CoV-2 nella sperimentazione di Fase 3 in soggetti asintomatici che sono stati vaccinati e in quelli che hanno ricevuto un placebo prima e dopo la vaccinazione". Per quanto riguarda l'infrastruttura logistica per la consegna delle dosi Pfizer ne ha sviluppato una specifica per la fornitura globale del vaccino, compresi centri specializzati preparati a conservare il vaccino in ultra frigoriferi che mantengono la temperatura dei vaccini tra meno 70 e meno 90 gradi. In ogni caso, "la conservazione dei vaccini deve essere limitata nel tempo, poiché in una situazione di pandemia la vaccinazione della popolazione deve essere effettuata il più rapidamente possibile, non solo per evitare il maggior numero di casi, ma anche per raggiungere un'elevata copertura vaccinale che consenta un maggiore impatto della vaccinazione", ha concluso. (Spm)