Croazia: sisma, atteso a Zagabria commissario Ue Lenarcic

- E' atteso oggi in Croazia il commissario europeo per le Emergenze, Janez Lenarcic, dopo il sisma che ha colpito ieri Petrinija e la regione di Sisak. Nella serata di ieri il premier croato Andrej Plenkovic ha spiegato che Zagabria chiederà di attingere al Fondo europeo di solidarietà. Nel frattempo il governo ha approvato, nel corso di una riunione urgente, la concessione di 120 milioni di kune (circa 16 milioni di euro) per la ricostruzione delle zone colpite. Lenarcic arriverà a Zagabria insieme alla vicepresidente della Commissione Ue, Dubravka Suica. Successivamente il commissario si recherà nelle zone colpite dal terremoto. Nella giornata di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito alle 12.19 la Croazia centrale. L'epicentro si trovava 5 chilometri a sud-ovest di Petrinja, cittadina semidistrutta dalla potente scossa. La scossa di ieri segue alle due di minore intensità avvertire il giorno prima sempre nella stessa zona. Sono 7 le vittime al momento accertate e almeno 30 i feriti dei quali 6 in gravi condizioni. Questa mattina, fra le 6.15 e le 6.30, si sono registrate tre nuove scosse di intensità 4.7, 4.8 e 3.9 della scala Richter. (Seb)