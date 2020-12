Brexit: Camera dei Comuni ratificherà oggi accordo commerciale con Unione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Comuni britannica dovrebbe ratificare nella giornata di oggi l'accordo commerciale raggiunto con l'Unione europea nella giornata del 24 dicembre. Il primo ministro Boris Johnson dovrebbe salutare l'accordo definendolo una "risoluzione storica" rendendo il Paese un "vicino amichevole" dell'Unione europea. L'accordo dovrebbe essere approvato oggi dopo essere stato presentato ai Comuni solo 24 ore fa, un tempo a dir poco record per la democrazia britannica, e dovrebbe riceve l'appoggio sia dell'opposizione laburista che dei conservatori, inclusi quelli che volevano la Brexit "dura". Il Partito nazionale scozzese e i liberal-democratici, anch'essi di opposizione, voterà invece contro. Il leader del partito laburista Keir Starmer ha annunciato voterà a favore dell'accordo, e a chiesto ai suoi colleghi di partito di fare altrettanto, ma Starmer starebbe fronteggiando una crescente ribellione di figure di alto profilo all'interno del partito che vorrebbero invece che il "Labour" desse un segnale, votando contro il provvedimento, il quale passerebbe ugualmente anche con i soli voti conservatori. Il voto dovrebbe avere luogo, salvo posposizioni dovute al dibattito in aula, alle 14.30 del pomeriggio ora locale (le 15.30 in Italia), per poi passare al voto della Camera dei Lord e successivamente ricevere l'assenzo reale da parte della regina nella serata di oggi o al più tardi domani mattina. (Rel)