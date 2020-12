Giappone: governo sospende visti di ingresso speciali per atleti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso di sospendere l'applicazione dei criteri speciali per l'ingresso di atleti stranieri nel Paese, in attesa di ulteriori accertamenti della comunità scientifica internazionale sulla nuova variante britannica del coronavirus, potenzialmente più trasmissibile di quelle già in circolazione a livello globale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti del governo giapponese. Il governo si appresta ad annunciare la sospensione dei visti speciali per gli atleti, varati in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo in programma la prossima estate. Il blocco degli ingressi rimarrà in vigore almeno sino alla fine di gennaio. Gli atleti giapponesi che rientreranno da una serie di paesi europei, inclusa l'Italia, dovranno sottoporsi a una quarantena obbligatoria di 14 giorni. (segue) (Git)