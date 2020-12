Usa: spionaggio, Jonathan Pollard torna a Israele dopo 30 anni in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jonathan Pollard, il cittadino israeliano che ha trascorso 30 anni nelle carceri degli Stati Uniti dopo essere stato condannato per spionaggio, è rientrato nel suo Paese assieme alla moglie oggi, 30 dicembre. Lo riferisce la stampa Usa. Il dipartimento di Giustizia aveva annunciato lo scorso novembre che Pollard aveva completato un periodo di libertà vigilata, ed era dunque libro di tornare a Israele. L'uomo, un ex analista civile d'intelligence della Marina Usa, era stato arrestato nel 1985 e condannato all'ergastolo per spionaggio, con l'accusa di aver venduto segreti militari statunitensi a Israele. La vicenda aveva pesato per anni sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi alleati. Dopo 30 anni di reclusione, Pollard aveva ottenuto una condanna a cinque anni di libertà vigilata il 20 novembre 2015. (Nys)