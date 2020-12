Energia: Vietnam, multinazionali chiedono di accelerare transizione verso le rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aziende multinazionali del settore della moda e dell'abbigliamento, come H&M e Nike, stanno sollecitando il Vietnam ad accelerare la transizione verso fonti energetiche rinnovabili e a varare programmi di acquisto di energia "verde", così da rispondere agli obiettivi di sostenibilità sottoscritti da tali aziende. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Un consorzio di 29 marchi aziendali ha inviato questo mese una lettera al primo ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, sollecitando l'introduzione di meccanismi di acquisto diretto dell'energia (Dppa) tra acquirenti privati e produttori di energia da fonti rinnovabili. Ad oggi l'acquisto di energia elettrica è possibile in Vietnam solo tramite l'utility nazionale, o piccoli progetti domestici come gli impianti fotovoltaici per singole abitazioni. Le aziende multinazionali dell'abbigliamento, dipendenti dagli stabilimenti tessili dell'Asia meridionale e Sud-orientale, subiscono le pressioni di azionisti e consumatori a ridurre l'impatto ambientale delle loro catene di fornitura. Il Vietnam è il terzo Paese al mondo per esportazioni tessili, e si prefigura dunque come un attore cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle aziende. (Fim)