Germania: Covid, per Istituto Koch superati per la prima volta i mille morti in 24 ore

- In Germania sono stati registrati più di mille decessi da coronavirus in 24 ore, per la prima volta dall'inizio della pandemia a marzo scorso. Tra ieri e oggi, le vittime sono state 1.129, per un totale di 32.107. È quanto reso noto dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, 22.459 nuovi contagi portano le infezioni a 1.687.185. Nelle ultime 24 ore, sono state registrate 24.800 guarigioni per un totale di 1.302.600. L'incidenza dei contagi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana ha raggiunto il valore di 141,3. Con il blocco generale in vigore dal 16 dicembre al 10 gennaio per contenere la pandemia, il governo federale intende abbattere il dato a 50. (Geb)