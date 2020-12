Corea del Sud: un ex giudice guiderà la nuova agenzia anti-corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha nominato oggi il primo direttore del neoistitiuto Ufficio per le indagini sulla corruzione degli alti funzionari statali. Si tratta di un ex giudice, Kim Jin-wook, la cui nomina dovrà essere confermata dall'Assemblea nazionale entro i prossimi 20 giorni. L'istituzione della nuova agenzia anti-corruzione è uno dei capisaldi della riforma del sistema delle procure promossa dal presidente Moon, che ha originato un aspro scontro istituzionale tra i poteri fondamentali dello Stato sudcoreano. "Chiedo il sostegno all'inaugurazione dell'Ufficio per le indagini sulla corruzione, e che le audizioni parlamentari si svolgano regolarmente secondo le tempistiche stabilite dalla legge", ha dichiarato Moon. Il disegno di legge per l'istituzione del nuovo organismo contro la corruzione dei funzionari dello Stato è entrato in vigore lo scorso luglio, ma l'effettiva inaugurazione del nuovo organo esecutivo è stata rinviata a causa delle divergenze tra le forze politiche in merito al profilo da nominare alla guida dell'agenzia. Dopo sei incontri dei comitato per la nomina, due nomi - quello dell'ex giudice Kim e di un ex procuratore - sono stati selezionati lunedì, 29 dicembre., nonostante il boicottaggio da parte degli esponenti dell'opposizione conservatrice all'interno del comitato. Il 54enne Kim ha iniziato la sua carriera di giudice nel 1995, e dopo tre anni si è unito alla più grande società legale della Corea del Sud, Kim & Chang, nella veste di avvocato. Dal 2010 serve come consulente legale per la Corte costituzionale sudcoreana. La maggioranza parlamentare progressista sostiene la nomina dell'ex giudice, di cui evidenzia il profilo politicamente neutro; l'opposizione conservatrice chiedeva però che la direzione del nuovo organo anti-corruzione fosse affidato ad un procuratore, ed ha denunciato presunte irregolarità procedurali nella nomina di Kim. (segue) (Git)