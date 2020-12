Corea del Sud: un ex giudice guiderà la nuova agenzia anti-corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Corea del Sud, Yoon Seok-youl, è stato rimosso dal suo incarico per due mesi, sulla base del pronunciamento di una commissione disciplinare del ministero della Giustizia che ha spalancato un conflitto senza precedenti tra due Poteri fondamentali dello Stato sudcoreano. La commissione ha votato la sospensione di Yoon nella mattinata del 16 dicembre, giudicandolo responsabile di ben sei violazioni disciplinari contestategli. Yoon rischia ora la radiazione dall'incarico di procuratore generale, in un processo che il diretto interessato sostiene essere un attacco dell'amministrazione presidenziale Moon all'equilibrio tra i Poteri fondamentali dello Stato. Nello specifico, il ministero della Giustizia accusa Yoon di aver esercito una sorveglianza illecita sul settore giudiziario; di aver interferito in un caso giudiziario di primo piano relativo a un conduttore televisivo, e di essere venuto meno all'obbligo di imparzialità. La commissione accusa anche Yoon di aver organizzato un "incontro improprio" con il proprietario di una società dei media e di aver interferito in un'altra indagine. Il procuratore generale ha reagito al pronunciamento della commissione annunciando un ricorso giudiziario, per contestare quella che ha definito una decisione "ingiusta e illegale". (segue) (Git)