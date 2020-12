Corea del Sud: un ex giudice guiderà la nuova agenzia anti-corruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi Yoon aveva già presentato una ingiunzione giudiziaria alla sua sospensione da parte della ministra della Giustizia di quel paese, Choo Mi-ae. Il braccio di ferro tra i due funzionari è al centro dello scontro istituzionale innescato dalla riforma della pubblica accusa voluta dal presidente sudcoreano, Moon Jae-in. I rappresentanti legali del ministro hanno chiesto la revoca dell’ingiunzione, sostenendo che la sospensione di Yoon sia “necessaria” alla luce di “gravi inadempienze” imputate al procuratore generale. La ministra Choo, che dovrà formulare personalmente una raccomandazione in merito al provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del procuratore generale, appare decisa a rimuovere Yoon dal proprio incarico. L’esito della battaglia legale potrebbe essere determinante nel contesto della campagna intrapresa dal presidente Moon per limitare il potere delle procure, che in Corea del Sud godono di ampia discrezionalità in merito all’avvio e alle modalità di indagine. Nei mesi scorsi Yoon è stato il fulcro dell’opposizione a tale tentativo di riforma; negli ultimi anni Yoon ha anche supervisionato indagini a carico di diversi esponenti ed ex esponenti dell’amministrazione presidenziale Moon. (segue) (Git)