Corea del Sud: un ex giudice guiderà la nuova agenzia anti-corruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa ministra Choo è oggetto da mesi di forti pressioni per i presunti favori ottenuti dal figlio durante il servizio militare nel 2017. Lo riporta l'agenzia di stampa "Yonhap". Si sospetta che il 27enne, soprannominato Seo, abbia ricevuto quattro giorni in più di congedo grazie all'influenza politica della madre, allora presidente del Partito democratico. Secondo le accuse, il ministro ha esercitato la sua influenza per consentire al figlio di andare in congedo prolungato per motivi di salute mentre prestava servizio come membro dell'Augmentation coreana nell'esercito degli Stati Uniti (Katusa). Seo è entrato a far parte del Katusa nel novembre 2016 e ha subito un intervento chirurgico al ginocchio nel giugno 2017; successivamente è andato in congedo dal 5 al 14 giugno e di nuovo dal 15 al 24 giugno, dopodiché ha usufruito del suo regolare congedo militare dal 24 al 27 giugno. Il figlio del ministro non avrebbe dovuto godere di un congedo per tre settimane consecutive e, inoltre, sembra che una proroga sia stata concessa senza le dovute procedure e visite sanitarie. Indiscrezioni confermate da una una telefonata fatta da uno degli ex assistenti di Choo alla base militare di Seo per facilitare il congedo prolungato. Il ministro ha confutato tutte le accuse, negando ripetutamente di aver incaricato il suo assistente di contattare la base o che ci fossero irregolarità nel servizio militare di suo figlio. (segue) (Git)