Hong Kong: dieci dei 12 fuggitivi condannati a pene detentive da sette mesi a tre anni (2)

- Il tribunale ha affermato di aver comminato le pene tenendo conto dei ruoli dei vari imputati, dell'entità e delle conseguenze delle loro azioni illecite e anche del loro grado di pentimento. I 12 honkonesi erano stati intercettati e arrestati dalla guardia costiera della provincia meridionale cinese del Guangdong il 23 agosto, dopo aver lasciato Hong Kong a bordo di un motoscafo. Da quel momento, sono stati trattenuti in custodia a Shenzhen senza che siano state consentite le visite dei loro parenti e senza accesso agli avvocati nominati per loro dalle famiglie. I famigliari non hanno potuto assistere al processo di lunedì, mentre diplomatici di diversi paesi occidentali sono stati allontanati. La corte ha affermato che l'udienza era pubblica, ma che non erano disponibili posti in aula. I due membri più giovani del gruppo non sono stati processati perché minorenni ed è previsto che vengano consegnati oggi alla polizia di Hong Kong. (Cip)