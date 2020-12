Cina: Covid, vaccino Sinopharm ha un tasso di efficacia oltre il 79 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sperimentale contro il coronavirus sviluppato da un'unità del China National Biotec Group (Cnbg) è efficace al 79,34 per cento e la società ha presentato una domanda di approvazione normativa in Cina per la somministrazione del farmaco alla popolazione. Lo ha reso noto oggi lo sviluppatore. Il vaccino è tra i cinque candidati cinesi più avanzati in termini di sviluppo ed è stato utilizzato nel programma di emergenza del paese che ha vaccinato centinaia di migliaia di persone da luglio. L'unità Cnbg, Beijing Biological Products Institute, ha dichiarato che il tasso di efficacia si basa sull'analisi ad interim dei dati provenienti dai suoi studi clinici di fase 3, e ha chiesto l'approvazione condizionale del vaccino all'Amministrazione nazionale dei prodotti medici. Un portavoce dell'azienda ha detto che i risultati dettagliati della sperimentazione clinica verranno divulgati prossimamente, senza specificare però una tempistica. Cnbg, una sussidiaria del China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), sostenuto dallo Stato, ha un altro vaccino in fase avanzata di sperimentazione ed entrambi sono stati approvati per l'uso di emergenza in Cina, anche se gli studi non sono stati completati.(Cip)