Germania: Soeder (Csu), “attraente” una coalizione Cdu-Csu con i Verdi dopo le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni federali che si terranno in Germania il 26 settembre 2021, sarebbe “attraente” un governo di coalizione formato da Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) con i Verdi. È quanto affermato dal presidente della Csu Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Soeder ha dichiarato che un'alleanza tra Cdu, Csu e Verdi sarebbe “attraente per molti”, potendo fornire “ispirazione oltre a sicurezza”. Guardando al voto, il presidente della Csu ha sottolineato di non aspettarsi “una campagna elettorale di coccole”, ma “una corsa entusiasmante per il primo posto”. Vi sono, infatti, “notevoli differenze” tra i partiti in merito alle “grandi questioni del futuro”. Inoltre, per Soeder, Cdu e Csu devono prendere “una posizione chiara”. Al riguardo, il primo ministro della Baviera ha osservato che i due partiti devono fornire “risposte completamente nuove” a problemi come “digitalizzazione, cooperazione globale, cambiamento climatico e sicurezza economica”. Tuttavia, ha proseguito Soeder, la campagna elettorale è “ancora molto lontana”. La Germania deve, infatti, superare la crisi del coronavirus, che è “ancora un test importante” e alla cui soluzione “non si è ancora lontanamente vicini”. (Geb)