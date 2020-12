Germania: Soeder (Csu) chiede piano di stimolo e tagli alle tasse contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di far fronte alla crisi del coronavirus, per la Germania “un piano di stimolo economico è urgentemente necessario”, unito a tagli alle tasse. È quanto affermato dal presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, per Soeder la campagna per le elezioni federali che si terranno in Germania il 26 settembre 2021 riguarderà soprattutto le questioni economiche derivanti dalla pandemia. Al riguardo, il presidente della Csu ha evidenziato: “Non saremo in grado di stimare le conseguenze a lungo termine per l'economia fino alla primavera. Un piano di stimolo è quindi urgentemente necessario”. Inoltre, per far fronte alla crisi, prima delle elezioni devono essere ridotte le imposte, con tagli alle tasse sulle imprese e sull'energia. Per Soeder, contro la crisi “nessun Paese sta facendo tanto quanto la Germania”. Tuttavia, ciò “non può funzionare all'infinito”. Pertanto, ha sottolineato il presidente della Csu, “dopo il coronavirus, serve di nuovo una prima scintilla per l'economia. I tagli alle tasse sono il mezzo migliore”. (Geb)