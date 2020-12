Energia: Saipem, nuovo contratto in joint venture con Clough per stabilimento di urea in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, alla guida di una joint venture paritetica con Clough, ha raggiunto l’accordo per un contratto Epc con Perdaman Chemical and Fertilizers Pty Ltd per lo sviluppo del progetto Burrup Urea. Si tratta, riferisce un comunicato, di uno stabilimento di fertilizzanti urea che si svilupperà nell'area industriale di Burrup, a circa 20 chilometri a nord-ovest di Karratha, sulla costa dell'Australia occidentale. L'accordo fa seguito agli Heads of Agreement firmati nel luglio del 2020. Il contratto è soggetto a Full Notice to Proceed da emettersi da parte di Perdaman Industries. Il valore complessivo del contratto è di circa 2,4 miliardi di dollari e la quota Saipem ammonta a circa 1,2 miliardi. L'ambito di attività comprende l'ingegneria, la fornitura di attrezzature e materiali, la costruzione, la premessa in servizio e la messa in servizio per l'esecuzione di un impianto di fertilizzanti urea con una capacità di 2,14 milioni di tonnellate di urea all'anno, tra cui un impianto di trattamento delle acque, una centrale elettrica (di più di 100 MW), nonché impianti di stoccaggio, carico e scarico dell'urea. (segue) (Com)