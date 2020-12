Energia: Saipem, nuovo contratto in joint venture con Clough per stabilimento di urea in Australia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La joint venture tra Saipem e Clough collaborerà con Haldor Topsoe, fornitore leader che utilizza SynCOR una propria tecnologia avanzata per costruire il più grande impianto di ammoniaca di linea singola al mondo, mentre la tecnologia Snamprogetti Urea, di proprietà di Saipem, sarà utilizzata per la produzione di urea. Questa combinazione tecnologica garantisce una produzione all'avanguardia di ammoniaca e urea con basse emissioni di carbonio e alta efficienza energetica. Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, ha commentato: “Abbiamo raggiunto l'accordo per un importante e strategico contratto Epc. Ci congratuliamo con Perdaman Industries per il risultato e siamo grati per la fiducia dimostrata nei confronti della joint venture Saipem/Clough. Questo progetto, uno degli impianti di urea più grandi ed efficienti dal punto di vista ambientale al mondo, rafforzerà il nostro ruolo di leadership nel mercato della monetizzazione del gas e contribuirà a diversificare ulteriormente la nostra impronta geografica in un Paese leader nella decarbonizzazione”. (Com)