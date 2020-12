Cala la percentuale test-positivi al Covid, attese oggi altre 469 mila dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il rialzo registratosi nel fine settimana la percentuale di positivi al Covid-19 sui tamponi effettuati è tornata a scendere, attestandosi all’8,7 per cento, mentre proseguono i preparativi per la campagna di vaccinazione su larga scala. L’ultimo bollettino del ministero della Salute rileva 11.212 nuovi casi a fronte di 128.740 test effettuati. Sebbene il numero dei nuovi positivi sia più alto rispetto alla rilevazione precedente – che ne registrava 8.585 – l’indice di positività è tornato ai livelli prenatalizi. Si alleggerisce ulteriormente anche la pressione sulle strutture ospedaliere, dal momento che sono 2.549 le persone ricoverate in terapia intensiva, 16 in meno rispetto alla rilevazione precedente.Nelle 21 regioni e provincie autonome dove la struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all’Italia dalla Pfizer sono stati già vaccinati 8.361 italiani, pari all’86 per cento delle 9.750 dosi distribuite. La campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire da domani, quando arriveranno in Italia 469.950 dosi di vaccino Pfizer destinati ai siti di somministrazione individuati dal Commissario in accordo con le Regioni. Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale. Nei prossimi giorni il commissario pubblicherà on line un report sul numeri degli italiani che progressivamente saranno vaccinati.(Rin)