Germania: per capodanno ingente schieramento di polizia e vigili del fuoco a Berlino

- Al fine di far rispettare i divieti per la notte di capodanno volti a contenere la diffusione del coronavirus, la polizia di Berlino verrà schierata in forze. Oltre al contingente ordinario, sono stati mobilitati 2.900 agenti, di cui 600 provenienti da altri Laender. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le forze dell'ordine garantiranno l'applicazione del divieto di assembramenti e utilizzo dei fuochi d'artificio in 56 luoghi di Berlino, tra cui i principali monumenti e piazze. Nella capitale della Germania come nel resto del Paese, è inoltre vietata la vendita di dispositivi pirotecnici. Per la notte di capodanno a Berlino si stanno preparando anche i vigili del fuoco. Saranno pronti a intervenire 850 pompieri professionisti e 520 volontari. Il dispositivo di sicurezza e pronto intervento comprende anche unità delle Forze armate (Bundeswehr) e dell'Agenzia federale per il soccorso tecnico (Thw), ossia la Protezione civile tedesca. Per il ministro dell'Interno del Land di Berlino, Andreas Geisel, l'obiettivo delle misure di sicurezza in atto a capodanno è ridurre il rischio di infezione da Covid-19. “Se ti stai chiedendo ciò che sia meglio fare a capodanno: resta a casa e accogli lì il 2021, che si spera sarà un anno migliore di questo”. Per il questore di Berlino, Barbara Slowik, la polizia è ben preparata a gestire il capodanno. “Reagiremo con flessibilità e prudenza anche alle sorprese che non si possono escludere in un'operazione del genere”, ha dichiarato Slowik. (Geb)