Energia: Eni firma memorandum di cooperazione con la Cina

- Il direttore generale dell’International Cooperation Center della national development and reform commission, Huang Yong, e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato oggi un memorandum of understanding (MoU) sulla cooperazione energetica alla presenza dell’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, in occasione del comitato governativo Italia-Cina. Lo riferisce un comunicato stampa. Il MoU, firmato da Huanh Yong presso l’ambasciata d’Italia a Pechino, stabilisce un quadro di cooperazione volto a favorire iniziative congiunte tra Eni e controparti cinesi lungo tutta lacatena di valore dell’energia in Cina e a livello internazionale. Questa partnership permette a Eni e ICC-NDRC di condividere conoscenze e best practices, valutare l’impatto di politiche energetiche e regolazioni di mercato, identificare aree di interesse comune e sviluppare le relazioni con le istituzioni e le compagnie cinesi a livello nazionale, provinciale e municipale. Alla luce del comune obiettivo di sviluppo sostenibile e transizione energetica verso la decarbonizzazione, le Parti approfondiranno potenziali opportunità di collaborazione focalizzandosi su fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, tecnologie avanzate e iniziative di economia circolare. Eni è presente in Cina dal 1984 ed ha recentemente aperto un nuovo ufficio di rappresentanza a Pechino. (Com)