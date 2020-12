Francia: ministro Salute Veran, non prevediamo alcuna serrata al momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha dichiarato che al momento è da escludere il ripristino di una serrata nel Paese per arginare la diffusione del coronavirus. “Non vogliamo riproporre una chiusura in questa fase", ha detto Veran intervenendo ai microfoni dell'emittente televisiva “France 2”. Veran ha poi annunciato che a partire dal 2 gennaio in alcune zone del Paese il coprifuoco sarà anticipato alle 18, due ore prima di quanto attualmente in vigore. La restrizione riguarderà circa una ventina di dipartimenti nelle quattro regioni più colpite: l'Auvergne-Rhone-Alpes, la Alpi Marittime, il Grand Est e la Borgogna-Franche-Comté. La lista definitiva dovrebbe essere diffusa il primo gennaio Il ministro della Salute francese ha proseguito l'intervista dichiarando che il vaccino contro il Covid-19 a fine gennaio sarà disponibile per i lavoratori del settore sanitari con più di 50 anni.(Frp)