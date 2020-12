Aerospazio: Thales Alenia Space, il satellite CSO-2 è in orbita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi celebriamo il lancio di CSO-2, dotato della “fotocamera spaziale” più potente mai costruita in Europa - ha dichiarato Hervé Derrey, Presidente e CEO di Thales Alenia Space - “Siamo molto orgogliosi di aver realizzato il suo teleobiettivo e l’elettronica, il cervello del satellite. Per sviluppare questo strumento ci siamo affidati a tutta la nostra esperienza derivante dalla realizzazione degli strumenti ottici per i sei satelliti delle famiglie Helios 1, Helios 2 e Pleiades, che ci ha pertanto consentito di offrire uno strumento dalle prestazioni senza precedenti.” “Quest’anno è stato un anno di grande successo per le attività di Osservazione della Terra di Thales Alenia Space” - ha dichiarato Massimo Comparini, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia - “Dopo esserci aggiudicati cinque contratti nell’ambito del programma di monitoraggio ambientale dell’Europa, Copernicus Expansion, di cui tre come primo contraente, chiudiamo l’anno in modo brillante con questo lancio notevole” - Lo strumento di CSO-2 rappresenta lo stato dell’arte nei payload ottici ad altissima risoluzione per operazioni di supporto all’intelligence e alla difesa”. (Com)