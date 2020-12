Usa: stallo per l'assegno agli statunitensi, Wall Street in lieve calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura in lieve calo per la Borsa di New York: il Dow Jones segna un -0,22 per cento a 30.335,77 punti, Nasdaq a -0,38 per cento e 12.850,22 punti. Segno negativo anche per S&P 500 che chiude a -0,22% per cento a 3.727,04 punti. Il leader della maggioranza repubblicana al Senato degli Stati Uniti, Mitch McConnell, ha bloccato il tentativo dell’omologo democratico Chuck Schumer di far approvare già oggi dall’aula la legge – fortemente voluta dal presidente Donald Trump e votata ieri sera dalla Camera dei rappresentanti a maggioranza Dem - che aumenterebbe da 600 a 2 mila dollari gli assegni destinati ai cittadini messi in difficoltà economica dalla pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”.(Nys)