Usa: Biden, siamo in ritardo con le vaccinazioni

- Il presidente eletto Joe Biden ha accusato l'amministrazione del presidente statunitense, Donald Trump, di procedere troppo lentamente con le vaccinazioni contro il coronavirus, e ha promesso di tenere sotto controllo il Covid-19 nei suoi primi 100 giorni di mandato. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Il piano dell'amministrazione Trump di distribuire i vaccini è in forte ritardo", ha detto Biden martedì a Wilmington, Delaware. I funzionari dell'amministrazione avevano precedentemente previsto che ci sarebbero stati 20 milioni di vaccinazioni entro la fine di dicembre, ma a due giorni dalla fine del mese, solo due milioni di persone sono state vaccinate, secondo un tracciatore dei Centers for Disease Control and Prevention. Biden ha detto che, come presidente, dirigerà "uno sforzo molto più aggressivo, con un maggiore coinvolgimento e una maggiore leadership federale per rimettere le cose in carreggiata". Biden ha anche avvertito che le prossime settimane e i prossimi mesi si faranno difficili, prima che un vaccino sia ampiamente disponibile. "Le cose peggioreranno prima di migliorare", ha detto. (Nys)