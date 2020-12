Usa: più esecuzioni federali con Trump che negli ultimi 10 presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presieduto più esecuzioni federali degli ultimi 10 presidenti messi insieme, e la maggior parte di tutti i presidenti dopo Franklin Delano Roosevelt. Lo si legge sul sito di approfondimento politico "The Hill", dove si mette a confronto il sostegno di lunga data di Trump per la pena capitale con la contrarietà, almeno sulla carta, da parte di Joe Biden, che ha promesso l'abolizione delle esecuzioni federali come parte del suo programma. (Nys)