Giappone: aziende tecnologiche accelerano emancipazione dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 40 per cento delle aziende giapponesi che Tokyo riconosce come in possesso di tecnologie legate alla sicurezza hanno già avviato il processo di trasferimento della base produttiva e delle catene di fornitura dalla Cina ad altri Paesi, secondo un sondaggio pubblicato dall'agenzia di stampa "Kyodo" ieri, 29 dicembre. Le iniziative tese a ridurre la dipendenza da Pechino e i relativi rischi per la sicurezza ad essa attribuiti giungono in risposta allo scontro sempre più serrato tra Stati Uniti e Cina per il primato tecnologico globale. Il trasferimento delle catene di fornitura dalla Cina è anche conseguenza di iniziative avviate dal governo del Giappone per ridurre la dipendenza del Paese dalle forniture mediche cinesi. Secondo il sondaggio, 42 aziende giapponesi titolari di tecnologie sensibili su un totale di 96 consultate hanno diversificato o stanno approntando la diversificazione delle loro catene di fornitura per ridurre la loro dipendenza dalla Cina. I principali destinatari di tale trasferimento sono l'India e diversi Paesi del Sud-est asiatico. Tra le aziende interessate dal sondaggio figurano Canon Inc., Toyota Motor Corp., Kddi Corp., Nec Corp., Kobe Steel Ltd. e Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Dal sondaggio emerge però che solo tre aziende intendono abbandonare del tutto la Cina, che dunque si conferma una base produttiva e un mercato cruciale per le aziende giapponesi. (segue) (Git)