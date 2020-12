Covid: studio Public Health England, variante inglese non causa sintomi più gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito, e ritenuta più contagiosa di quelle già in circolazione in altre parti del mondo, non sembra causare sintomi più gravi rispetto agli altri ceppi del virus. E' quanto emerge da uno studio effettato da Public Health England. La cosiddetta "variante britannica" del coronavirus, individuata proprio nel Regno Unito a metà dicembre, sembra propagarsi più velocemente, ed ha spinto diversi paesi a sospendere i collegamenti aerei con quel Paese. Lo studio comparato, ha coinvolto 1.769 persone contagiate dalla nuova variate e altrettante positive alla variante preesistente, parificando anche i campioni sulla base di età. sesso, area di residenza e durate dell'osservazione medica. Dal confronto emerge che delle 42 persone complessivamente ricoverate in ospedale, 16 erano positive alla nuova variante del virus, e 26 a quella "ordinaria". Anche la letalità non ha presentato differenze sostanziali: 12 persone hanno perso la vita tra i positivi alla variante britannica durante lo studio, mentre i decessi nel secondo gruppo di controllo sono stati una decina. Infine, lo studio non ha rivelato differenze sostanziali nemmeno in termini di propensione a contrarre nuovamente l'infezione, dopo l'iniziale immunizzazione. Lo studio sembra invece confermare una maggiore trasmissibilità della variante britannica del virus. (Res)