Giappone: governo sospende visti di ingresso speciali per atleti stranieri (2)

- Il governo del Giappone ha decretato da lunedì 29 dicembre il blocco di tutti gli ingressi di cittadini stranieri nel Paese, in attesa di accertamenti in merito alla nuova "variante britannica" del coronavirus, che secondo le prime valutazioni degli esperti è più contagiosa delle varianti sinora in circolazione. Il ministero degli Esteri giapponese ha annunciato che il blocco degli ingressi di cittadini stranieri sarà effettivo sino almeno al prossimo 31 gennaio. La scorsa settimana il Giappone aveva già vitato gli ingressi di cittadini stranieri provenienti dal Regno Unito e dal Sudafrica, dopo aver diagnosticato la nuova variante in sette persone giunte in Giappone da quei Paesi. Il governo giapponese ha anche deciso di sospendere l'esenzione dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni per i cittadini che fanno ritorno dall'estero: chiunque rientri nel paese dovrà esibire l'attestazione di un test negativo effettuato entro le 72 ore precedenti l'arrivo, e sottoporti a quarantena per due settimane. Il Giappone è alle prese da novembre con un aumento dei casi di coronavirus. Nelle scorse 24 ore le autorità sanitarie hanno confermato 3.700 nuovi casi, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 217.312. I decessi dall'inizio della crisi sono stati 3.213. (Git)