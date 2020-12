Cile: Covid, confermato primo caso della variante inglese del coronavirus nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile aveva sospeso la settimana scorsa tutti i voli diretti procedenti dal Regno Unito e aveva proibito l'ingresso di cittadini che fossero stati in quel paese nelle ultime settimane. La notizia della comparsa della variante inglese del coronavirus nel paese arriva in un contesto di leggera ascesa dei nuovi casi di contagio. Nelle ultime 24 ore i test positivi sono stati 1958, mentre i decessi imputati alla Covid-19 sono stati 45. Sono invece 603.986 i casi confermati complessivamente dall'inizio della pandemia mentre 16.488 sono i morti a causa dell'infezione. Il 24 dicembre è iniziata invece la campagna di vaccinazione del personale medico grazie all'arrivo, lo stesso giorno di 10mila dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech. Il governo conta di immunizzare inizialmente il personale medico che sta lavorando nelle unità di terapia intensiva con pazienti gravi. Nei prossimi mesi l'ordine di priorità definito prevede la vaccinazione di i anziani, malati cronici e del resto del personale impegnato nella lotta contro la pandemia. Secondo le stime del governo si tratta in totale di circa 5 milioni di persone. (segue) (Bua)