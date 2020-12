Difesa: M5s, avanti con assunzioni personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre ritenuto fondamentali nuove assunzioni anche per garantire il necessario turn over. Per questo oggi, con soddisfazione, riteniamo che con il via libera da parte del ministero della Funzione pubblica allo schema di Dpcm che autorizza Carabinieri, Penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del fuoco a indire procedure di reclutamento per personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle assunzioni già previste, compiamo un altro passo in avanti verso la valorizzazione del nostro comparto sicurezza". E' quanto affermano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Difesa alla Camera. "Si tratta di 2.112 unità di personale autorizzate dalla legge di bilancio 2018 e di 1.320 legate alla manovra dello scorso anno: risorse importanti per il nostro Paese, sbloccate anche grazie al nostro impegno alla Camera", conclude la nota.(Com)