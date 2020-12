Legge Bilancio: Taverna (M5s), incentivi occupazione riducono disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 stelle, Paola Taverna, in un messaggio su Facebook ha ricordato che "il Censis ci dice che con il Covid le disuguaglianze sociali stanno aumentando e che i giovani e le donne sono le categorie più colpite. E allora non c'è tempo da perdere". Anche per questo "abbiamo inserito in manovra la decontribuzione al 100 per cento per chi assume donne disoccupate al Sud, giovani under 35 e donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d'Italia. Lavoriamo perché si ritorni a camminare fianco a fianco, tutti insieme. Perché quando sarà buon tempo dovrà esserlo per tutti", ha concluso la senatrice. (Com)