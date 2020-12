Coronavirus: Usa, 336.529 morti su 19.427.750 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 336.529 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 19.427.750 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". La futura vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha ricevuto oggi la sua prima dose del vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica Moderna. L’operazione, avvenuta allo United Medical Center di Washington, è stata effettuata in diretta video e a sottoporvisi è stato anche il marito di Harris, Doug Emhoff. La scorsa settimana era stato il turno del presidente eletto, Joe Biden, che aveva invitato la popolazione a vaccinarsi non appena possibile. l picco dei contagi da Covid-19 negli Stati Uniti è ormai "fuori controllo sotto molti aspetti". E' quanto ha evidenziato il virologo Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie (Niaid). Nel mondo si contano oltre 1,7 milioni di morti su oltre 81 milioni di contagiati.(Nys)