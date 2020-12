Algeria: tornato in patria il presidente Tebboune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune è rientrato oggi in Algeria dopo un periodo passato in ospedale in Germania a causa del coronavirus. Lo ha annunciato la televisione pubblica algerina. Il ritorno in patria del presidente Tebounne è molto atteso in Algeria per la presentazione del programma per il secondo anno del suo mandato presidenziale. Nella sua prima apparizione nel suo discorso alla nazione tramite un video dalla sua residenza in Germania, nei giorni scorsi, il presidente ha promesso di continuare le sue riforme che erano incluse nel suo programma elettorale, rappresentato da 54 impegni che coprivano tutti i campi politici, economici e culturali. Il dossier della nuova Costituzione è considerato il più importante che il presidente Tebboune inaugurerà dopo il suo ritorno, ratificando la riforma approvata via referendum prima della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Questo comporterà un adattamento delle leggi organiche alle disposizioni in esse contenute, come quelle relative dei partiti, alle elezioni, alle associazioni e ai media. Il presidente Tebboune dovrebbe peraltro firmare, entro il 31 dicembre, la legge finanziaria per l'anno 2020, che è esentasse per i cittadini a basso reddito, in preparazione della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, che entrerà in vigore il primo gennaio. Il principale cambiamento, riferisce il quotidiano “El Khabar”, riguarderà le elezioni legislative anticipate. (Ala)