- Al termine della discussione generale in aula al Senato sulla Legge di bilancio, il governo, per voce del ministro per i Rapporti con il parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia sul provvedimento, che verrà votata domani mattina al termine delle dichiarazioni di voto. L'aula è convocata per le ore 9. (Rin)