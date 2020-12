Usa-Italia: Di Maio, da Chico Forti parole bellissime, un grosso abbraccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha inviato un abbraccio a Chico Forti dopo la lettera ricevuta dal cittadino italiano detenuto negli Stati Uniti. "In questi giorni mi è arrivata una lettera, con parole bellissime. La firma è di Chico Forti. Dice che quanto accaduto è un miracolo, che l’Italia è cambiata", scrive Di Maio su Facebook. "Io non penso di aver fatto alcun miracolo. Abbiamo lavorato, quello sì, in silenzio e con insistenza. Colgo l’occasione per mandare un abbraccio a Chico e alla sua famiglia. Questo è un Paese che quando gioca da squadra, vince", ha aggiunto il ministro.(Res)