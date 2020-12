Aerospazio: Thales Alenia Space, il satellite CSO-2 è in orbita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space fornisce lo strumento ottico per l’osservazione ad altissima risoluzione per tutti e tre i satelliti CSO, come fatto in passato per i sei satelliti delle famiglie Helios, Helios 2 e Pleiades. L’azienda ha anche sviluppato equipaggiamenti chiave, inclusi i pannelli solari, telemetria di immagine ad alto rendimento, i moduli di crittazione/decrittazione per uplink e downlink, e i trasponditori di tracciamento. Lo strumento CSO offre miglioramenti significativi rispetto a Helios 2, inclusi nuovi rilevatori di frequenze in banda visibile e infrarossa, l’elettronica video maggiormente integrata, un nuovo sistema di raffreddamento per il canale a infrarossi e una nuova struttura in ceramica del telescopio per garantire una stabilità eccezionale. Robusto, affidabile e stabile, lo strumento ottico ad altissima risoluzione sui satelliti CSO può scattare foto nitide nonostante l’ambiente orbitale molto impegnativo, mentre viaggia a 25.000 Km/ora nell’orbita bassa terrestre. (segue) (Com)