Imprese: fonti stampa, Francia concede a Fincantieri un mese in più per acquisire Chantiers de l'Atlantique

- La Francia concede un mese supplementare a Fincantieri nel progetto di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique. Lo riferisce il quotidiano “Libération”, spiegando che Fincantieri aveva tempo fino al 31 dicembre per fornire alla Commissione europea le informazioni richieste per ottenere il via libera all'acquisizione. “Ci stiamo orientando verso la concessione di un mese supplementare per permettere a Fincantieri di fornire tutti i documenti che gli chiede la Commissione europea”, afferma una fonte del governo. Parigi “vuole sempre che gli accordi conclusi nel 2017 permettano di garantire questo nuovo azionista di riferimento a Chantiers de l'Atlantique”, aggiunge la fonte, sottolineando che l'esecutivo non ha “intenzione di rinazionalizzare” il gruppo francese. (Frp)