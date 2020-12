Usa: l'esercito approva regole più "inclusive" sui tagli di capelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono sta pianificando di modificare le sue regole per i capelli dell'esercito, nel tentativo di essere più inclusivo. Lo riporta il sito "The Hill". I cambiamenti, che dovrebbero essere annunciati a gennaio, includono il permesso ad alcune donne di indossare le code di cavallo in uniforme e l'eliminazione dai regolamenti di parole che sono viste come offensive o razziste per "riflettere i valori dell'Esercito e l'impegno dell'Esercito per la diversità e l'inclusione", secondo le nuove disposizioni. Le raccomandazioni arrivano dopo che l'allora Segretario della Difesa, Mark Esper, a luglio, ha ordinato una revisione per verificare se gli attuali standard di toelettatura sono razzisti, come parte di una direttiva volta a eliminare la discriminazione razziale all'interno dell'esercito. (Nys)